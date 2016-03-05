Наливайченко создал общественно-политическое объединение и назвал своих партнеров

Лидер ОО «Антикоррупционное движение» Валентин Наливайченко назвал тех, с кем планирует объединяться.

«Мы будем объединяться не абстрактно, а по принципу «те, кто действует». Нас интересует объединение с участниками АТО, волонтерами, такими как, «Украинцы вместе», общественный союз «Справедливость», с многими теми, кто способен действовать. Для нас объединение - это политическое действие, платформа и понимание, как можно действовать». Среди своих партнеров лидер «АР» назвал партию «Батькивщина» Юлии Тимошенко, партию «Общественный контроль» Дмитрия Добродомова и все другие проукраинские демократические силы. Среди задач вновь созданного объединения Наливайченко назвал три составляющие: справедливая экономика, защита каждого украинца и нулевая толерантность к коррупционерам «3000 активистов Антикоррупционного движения» ежедневно борются с коррумпированными чиновниками во всех сферах жизни», - подчеркнул Наливайченко.

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Лидер партии «Общественный контроль» Дмитрий Добродомов заявил, что «настало время кардинального изменения политических элит». Наливайченко добавил, что, тем, кто движется вместе с нами в одном объединении будет некомфортно в этой власти. Потому что эта власть будет демонтирована и перезагружена.

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«Здесь те, кто сражается за свой дом, своих детей, свою Родину. За справедливый суд, честную полицию, сильную армию. Здесь собрались люди с опытом, знанием и верой. В страну, в друг друга, в победу справедливости», - заявил лидер объединительного конгресса.