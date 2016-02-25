Депутаты "Народного фронта" требуют отменить продление лицензии "Интеру"

Об этом заявили члены фракции Сергей Высоцкий и Николай Княжицкий сегодня перед началом рассмотрения в Киевском апелляционном административном суде дела об отмене решения о продлении лицензии "Интера", передает пресс-служба партии.

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"Агрессия в информационном пространстве – это начало агрессии в пространстве реальном. Наша война на Востоке за освобождение от российской оккупации – это есть продолжение той работы, которую мы все, украинцы, не осилили ранее, а именно, когда российские медиа заходили сюда и дискредитировали украинскую идею и государство", - заявил Сергей Высоцкий.

Он подчеркнул, что сегодня украинские граждане не имеют права допустить те же самые ошибки, как и 10-15 лет назад, а именно - "либерализм по отношению к рупорам Кремля и агентов влияния ФСБ в Украине".

"Поэтому очень важно, чтобы российское влияние с медиа, бизнеса и политики был искоренен в Украине. За это мы все и боремся. И я уверен, что наша борьба будет успешной", - подчеркнул он.

Сергей Высоцкий также напомнил, что они вместе с коллегами еще год назад зарегистрировали законопроект о полном запрете телеканалов, конечными бенефициарами которых выступают российские юридические или физические лица, к которым принадлежал и телеканал "Интер" (поскольку 23 % акций этого телеканала принадлежало российскому "Первому каналу"). Однако этот законопроект, по его словам, тогда даже не смог попасть в профильные комитеты из-за большого сопротивления некоторых ветвей власти и депутатов".

В свою очередь народный депутат Николай Княжицкий отметил, что действие лицензии телеканала "Интер" завершилась еще в 2011 году, в связи с чем "телеканал незаконно проводил вещание".

Более того, по его словам, Нацсовет по вопросам телерадиовещания не объявил предусмотренный процедурой конкурс на получение лицензии, однако, не смотря на это - автоматически продлил лицензию телеканала "Интер". После этого телеканал "Малятко ТВ" подал в суд по поводу таких действий Нацсовета.

По информации Николая Княжицкого, один из судей, который ранее вел дело телеканала "Малятко ТВ" против "Интера", "был замечен в VIP-ложе НСК "Олимпийский" вместе с Фурсиным – партнером одного из учредителей телеканала "Интер".

"Нацсовет по вопросам телерадиовещания действовал абсолютно непрозрачно и непонятно, поэтому этот судебный процесс можно назвать коррупционным", - подчеркнул он.

Как впоследствии сообщил Николай Княжицкий, суд перенес заседание по этому делу на 3 марта в связи с тем, что телеканал "Интер" не предоставил все необходимые уставные и учредительные документы.