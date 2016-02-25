СБУ показала видео выдворения из Украины бывшего шеф-редактора "Подробностей" Столяровой

Видеозапись опубликована на канале СБУ в YouTube.

24 февраля российская журналистка, которая "прославилась" скандальным эфиром на телеканале "Интер", Мария Столярова получила "билет в одну сторону" и под наблюдением сотрудников Службы безопасности Украины покинула территорию нашего государства.

Отмечается, что ей запрещен въезд в нашу страну сроком на пять лет.

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Напомним, Столярова также "прославилась" фотографиями с боевиками российско-террористического батальона "Восток", которых она называла "Любимыми парнями в Донецке".

Как сообщал УНИАН, во время сюжета о Небесной Сотне в прямой эфир попало нецензурное высказывание Столяровой: она прервала трансляцию с Майдана Незалежности словами "Ну-ка давайте заканчивайте эту х*йню" во время разговора журналиста с родственниками погибших активистов.