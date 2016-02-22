Главы МИДов Франции и Германии заявили, что ситуация на Донбассе еще далека от мирного решения

Об этом говорится в совместной статье двух министров, опубликованной сегодня в Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает Министерство иностранных дел Германии.

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"Украина сталкивается с беспрецедентными вызовами. Ее суверенитет был подорван одним из ее соседей тем способом, который для многих в Европе в XXI веке казался невозможным. В результате конфликт на востоке Украины поглощает слишком много политических и финансовых ресурсов, которые должны направляться на процесс реформ. К сожалению, мы все еще далеки от мирного политического урегулирования", - отмечается в статье Штайнмайера и Эро.

Министры заявили, что через 12 месяцев с момента подписания Минских соглашений от 12 февраля 2015 года их выполнение остается сложной задачей.

"Однако это единственный жизнеспособный путь для страны, чтобы вернуть суверенитет над ее территорией, и чтобы иметь возможность жить, наконец, в мире", - говорится в статье.