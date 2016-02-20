Штайнмайер и Эро посетят Украину для изучения внутренней ситуации в стране - МИД Германии
Министры иностранных дел Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер и Французской Республики Жан-Марк Эро посетят Украину для изучения внутренней ситуации в государстве.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Министры хотят составить свое собственное впечатление о трудной политической ситуации в Украине", - сообщила пресс-секретарь немецкого МИДа.
По ее словам, немецкий и французский дипломаты проведут встречи с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Арсением Яценюком, а также с председателями фракций Верховной Рады.
Пресс-секретарь МИД ФРГ отказалась комментировать, есть ли у Берлина позиция относительно вероятности досрочных выборов в Украине, учитывая распад коалиции. "Это внутреннее дело Украины", - отметили в немецком внешнеполитическом ведомстве.
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Еще одним центральным вопросом в повестке дня встреч будет состояние дел с проведением реформ в Украине, сообщили в Берлине. "Реформы не должны остановиться из-за политической ситуации. Мы будем продолжать поддерживать Киев на пути реформ", - подчеркнули в министерстве иностранных дел Германии.
Как сообщал УНИАН, в Украине 22-23 февраля с совместным визитом будут находиться главы МИД Германии и Франции и проведут встречу с президентом Украины Петром Порошенко.