Гройсман: Сегодняшний политический кризис не разрешится за неделю

Об этом сказал председатель Верховной Рады Владимир Гройсман в интервью телеканалу «Рада».

Он отметил, что хотел бы такого быстрого решения вопроса, но «кризис не заключается в том, чтобы между собой договорились политики, кто на каких должностях находится».

«Должен быть четкий объединенный план, который является достаточно общим с точки зрения вывода из кризиса страны, и этот план должен объединить политические силы для того, чтобы остановить те негативные процессы, которые есть в нашей стране. Поэтому - объединяющий антикризисный план, который мы должны выработать совместно. А дальше мы должны определиться, кто возьмет на себя ответственность - премьер-министр, министры, какой формат коалиции - за реализацию этого плана», - отметил Гройсман.

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По его словам, должно быть четко расписано, что конкретно должно быть сделано в каждый месяц в каждой сфере жизни по вопросам, которые беспокоят людей.

Председатель ВР выразил убеждение, что формируя такой совместный план, «формируя ответственную команду реализации этого плана при диалоге с обществом и четкой подотчетности обществу, это даст возможность выйти из этого кризиса».

«Сколько это займет времени? Неделю или больше? Я думаю, что всем очевидно - больше чем неделю, и самое главное, чтобы мы стали на путь, который позволит нам вытянуть из этой пропасти страну», - заявил Гройсман.

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