В СБУ показали найденное оружие, из которого расстреливали активистов Майдана (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук.

По его словам, 12 августа прошлого года после получения оперативной информации были осуществлены соответствующие розыскные мероприятия, в результате которых в водоеме и частично на его близком побережье были обнаружены фрагменты оружия, из которого можно составить 23 автомата Калашникова калибра 7,62.

Остафийчук отметил, что после ряда сложных и длительных экспертиз по остаткам номеров, которые были затерты, удалось идентифицировать 12 единиц оружия, находившегося на вооружении киевского полка "Беркут".

"Мы идентифицировали это оружие, что оно имеет отношение к происходившему. Сейчас будет проведена еще одна экспертиза по образцам стволов, и я не исключаю, что это (вероятность применения найденных образцов оружия против участников Евромайдана - УНИАН) будет установлено", - сказал Остафийчук.

В свою очередь начальник управления специальных расследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк отметил, что, согласно данным следствия, после событий на Евромайдане 20 февраля 2014 года с места дислокации "Беркута" исчезли 25 автоматов Калашникова, 2 винтовки Драгунова.

Горбатюк подчеркнул, что по имевшейся тогда информации, это оружие якобы вывезли в Крым, но, как выяснилось, оно была припрятано, и сделано все возможное, чтобы его невозможно было идентифицировать.

Также Горбатюк напомнил, что в расстреле активистов Майдана подозреваются 25 сотрудников "Беркута", 20 из которых разыскивается, по двум - дела уже рассматривает суд, по трем - расследование завершается.

Отвечая на уточняющий вопрос о возможном местонахождении разыскиваемых, Горбатюк сказал: "Есть предварительная информация, что многие лица находятся в РФ или во временно оккупированном Крыму. К сожалению, задержать их там невозможно, поскольку РФ не отвечает на наши запросы по тем событиям".

Найденное оружие сегодня передали в качестве вещественного доказательства по делу Генеральной прокуратуре Украины.

Напомним, вчера Порошенко принял доклад председателя СБУ Василия Грицака и генерального прокурора Виктора Шокина о нововыявленных важных обстоятельствах в следствии по расследованию преступлений против участников Революции Достоинства на Майдане.