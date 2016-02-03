Гройсман считает необходимым внедрение в работу ВР электронных технологий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время презентации проекта электронного парламента “Е-парламент - от бумаги к электронному управлению”.

Спикер отметил необходимость создать систему, которая позволит украинскому парламенту соответствовать европейским образцам.

“Мы сможем ввести онлайн-контроль за работой как самой Верховной Рады, так и депутатов”, - сказал Гройсман и отметил, что внедряется электронный кабинет народного депутата, где он дистанционно сможет работать со своими документами.

Председатель ВР отметил, что введение электронной работы разбито на несколько этапов. В частности, необходимо сначала провести техническое переоснащение парламента и заменить все программное обеспечение, которое является устаревшим. Кроме того, необходимо провести обучение персонала.

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Гройсман отметил, что уже было закуплено 50 сканеров для оцифровки входящей документации. Также была модернизирована 1 тысяча рабочих мест, в частности в комитетах и в научно-экспертном управлении ВР. Кроме того, 314 точек в парламенте были оснащены беспроводным доступом к Интернету, отметил он.

По словам Гройсмана, максимальное использование цифровых технологий в законодательном процессе не позволит “кому-либо злоупотреблять во время прохождения материалов и до момента голосования”.

Спикер продемонстрировал обновленные рабочие места и работу системы в помещении комитетов парламента, где ранее проходил согласительный совет. Он пояснил, что такие рабочие места позволяют, в частности, учитывать замечания и предложения депутатов, которые будут фиксироваться в онлайн-режиме.

“Сейчас мы можем электронное голосование вводить, онлайн-трансляцию и ведение электронного протокола”, - сказал Гройсман и отметил, что “вся система работы комитетов, согласительного совета и текущего голосования в Верховной Раде будет единой, публичной, электронной”.

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По словам спикера, депутаты должны использовать эту систему на собственных устройствах - смартфонах или планшетах, и им ничего закупать не будут.

“Эта система дает нам возможность коллективной работы с документами, персонального голосования в принятии решений... и все будет делаться в электронном виде, ни в коем случае не допуская возможности управления в ручном режиме”, - сказал он, отметив, что система вскоре будет действовать в парламенте, но необходимо еще адаптировать комитеты и конференц-зал ВР, где сейчас проходит согласительный совет.

Кроме того, спикер отметил, что в сессионном зале Рады система голосования чрезвычайно устарела, и она также должна быть заменена.

На вопрос, сколько стоит внедрение представленной ныне системы, Гройсман отметил: “Я думаю, что это десятки миллионов... Но они в течение 2-3 лет будут сэкономлены”.