Россия знает, чем ответить на повышение цены на украинский транзит газа

С 1 января 2009 года цены на поставки газа значительно возрастут - до европейского уровня, поэтому, естественно, цена повысится и для Украины, сообщил председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР в интервью российскому еженедельнику "Итоги".

На обещание Киева повысить транзитные ставки А.МИЛЛЕР ответил, что при подобном подходе и прокачка через Россию туркменского газа для нужд Украины тоже будет стоить других денег.

Ранее прогнозируемая цена составляла 300 долларов за тысячу кубометров газа, а по некоторым оценкам - 400 долларов. В данный момент А.МИЛЛЕР не берется делать прогнозы насчет цены за тысячу кубометров, отмечает издание.

«Точную цифру называть пока рано, ее будут определять показатели европейских рынков, но ясно, что существенное повышение неизбежно», - заявил он.

Справка УНИАН. ОАО "Газпром" является третьей по величине компанией в мире с рыночной капитализацией более 360 млрд. долл. и общими запасами углеводородов, оцениваемыми почти в 30 трлн. куб. м. Рыночная капитализация "Газпрома" начиная с 2000 г. увеличилась в 46 раз. Величина прироста добычи газа в России в последние шесть лет – самая высокая в мире.

На сегодняшний день Украина получает импортный газ по цене 179,5 долл. за тысячу кубометров.