Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Клюева

Как передает корреспондент УНИАН, сначала в парламенте не хватало голосов для дачи согласия на привлечение к уголовной ответственности Клюева.

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За это изначально проголосовали 222 (при необходимых 226 - УНИАН) из 250, зарегистрированных в сессионном зале. Потом было 225 голосов, и только в третий раз проголосовал 231 из 249 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Отдельно парламент голосовал за задержание и арест Клюева. За это решение проголосовали 228 народных депутатов.

На заседании парламента первый заместитель генпрокурора Украины Юрий Севрук отметил, что в ходе расследования установлено, что "Янукович, Клюев и другие лица разработали план действий, направленный на легализацию имущества, добытого преступным путем".

Он отметил, что речь идет, в частности, о Межигорье, которое было передано братьям Клюевым. Он сообщил, что речь идет о неправомерной выгоде в сумме 146 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 3 июня 2015 года Верховная Рада лишила Сергея Клюева неприкосновенности. Сразу после этого он пытался вылететь в Австрию. 4 июня он не явился на допрос в Генпрокуратуру, а затем стало известно, что он скрылся, его местонахождение в настоящее время неизвестно. 8 июня стало известно, что Клюев по поручению Генпрокуратуры объявлен в розыск СБУ, а МВД разместило об этом информацию на своем сайте. Лишь 16 июня генпрокурор направил в ВР представление о даче согласия на задержание и арест депутата. 17 июня народный депутат Антон Геращенко заявил, что Клюев сбежал в другое государство через временно окуппированные территории Донбасса. Только 4 декабря в Раду поступило представление Генпрокуратуры по поводу дачи согласия на задержание и арест Клюева.

Сергея Клюева подозревают в совершении преступлений по ч. 3 ст. 209 и ч. 5 ст. 369 Уголовного кодекса ("легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"; "дача взятки").