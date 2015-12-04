В Раду поступило представление ГПУ по поводу дачи согласия на задержание и арест Клюева

Об этом сказал в комментарии журналистам пресс-секретарь председателя Верховной Рады Дмитрий Столярчук. Он отметил, что Владимир Гройсман направил это представление на рассмотрение комитета Рады по вопросам регламента и организации работы парламента.

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Как сообщал УНИАН, 3 июня Верховная Рада рассмотрела представление генерального прокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Клюева, который подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса ("мошенничество"; "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"; "злоупотребление властью или служебным положением").

8 июня стало известно, что Сергей Клюев по поручению Генеральной прокуратуры объявлен во внутригосударственный розыск. 16 июня в рамках нового уголовного производства в отношении Клюева Шокин обратился в Верховную Раду с представлением о даче согласия на задержание и арест Клюева. 30 июня Регламентный комитет Верховной Рады принял решение передать в парламент представление генерального прокурора Украины о даче согласия на задержание и арест Клюева. 3 ноября Пинзеник сообщил, что Генпрокуратура отозвала представление о задержании и аресте народного депутата Сергея Клюева.