Представление об аресте Клюева готово, но пока его нет в повестке дня Рады - нардеп

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Антон Геращенко.

"ГПУ подала представление на арест Сергея Клюева. Оно рассмотрено регламентным комитетом Рады и готово к голосованию на завтра. Осталось лишь принять политическое решение о внесении этого вопроса в повестку дня завтрашнего заседания. Пока этого вопроса в повестке дня нет", - говорится в сообщении.

По мнению Геращенко, "положительное голосование на предмет предоставления согласия на розыск и арест Сергея Клюева будет достойным завершением первого года работы Рады, а заодно послужит объединяющим фактором как для фракций коалиции, так и для всех других депутатов Верховной Рады, которые пришли после победы Майдана".

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Также Геращенко отметил, что 24 декабря, возможно, будет последний рабочий день парламента в этом году и, скорее всего, депутаты примут бюджет-2016.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Верховная Рада рассмотрела представление генерального прокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Клюева, который подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса ("мошенничество"; "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"; "злоупотребление властью или служебным положением").

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8 июня стало известно, что Сергей Клюев по поручению Генеральной прокуратуры объявлен во внутригосударственный розыск. 16 июня в рамках нового уголовного производства в отношении Клюева Шокин обратился в Верховную Раду с представлением о даче согласия на задержание и арест Клюева. 30 июня Регламентный комитет Верховной Рады принял решение передать в парламент представление генерального прокурора Украины о даче согласия на задержание и арест Клюева. 3 ноября Пинзеник сообщил, что Генпрокуратура отозвала представление о задержании и аресте народного депутата Сергея Клюева.