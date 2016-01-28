ГПУ: На счета двух из 17 экс-чиновников времен Януковича наложен арест

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Управления специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

“Из 17 лиц денежные средства обнаружены только у 8 человек, и в двух случаях был подтвержден арест денег по решению судов. По остальным - документы переданы для принятия решения”, - сказал Горбатюк.

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Он отметил, что выявлены банковские счета Николая Азарова, Сергея Арбузова, Юрия Иванющенко, Александра Клименко, Андрея и Сергея Клюевых, Сергея Курченко и Александра Януковича, а наложен арест на счета в банках Латвии у Арбузова и Иванющенко.

По словам Горбатюка, на сегодняшний день получены судебные разрешения на осуществление заочного осуждения восьми человек.

“Следствие идет, чтобы завершить досудебное расследование и направить производство в суд... Мы должны направить дело в суд, чтобы иметь достаточно доказательств, чтобы получить обвинительный приговор. Но я уверяю: в любом случае расследование по каждому (бывшему) высокопоставленному чиновнику проходит так, чтобы не затянуть расследование дел”, - сказал Горбатюк.

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По его словам, в Генпрокуратуре уже долгое время не удается получить судебные разрешения для начала процедур заочного осуждения Клименко и Арбузова.