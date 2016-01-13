ЕС в четверг обсудит продление санкций против Януковича и его соратников – журналист
03:26, 13 января 2016Политика
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ЕС в четверг начнет обсуждение вопроса о продлении санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников.
Дипломаты ЕС проведут первые дебаты относительно продления санкций против Януковича / УНИАН
Об этом в своем Твиттере написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает Европейская правда.
"Ожидается, что в четверг дипломаты ЕС проведут первые дебаты относительно продления санкций против Януковича и 16 других. Крайний срок принятия решения – начало марта", - написал он.
Eu diplo expect 1st debate on extending sanctions on #Yanukovych & 16 others on thu. Deadline early march. #Ukraine#Russia
— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 12, 2016
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Как сообщал УНИАН ранее, украинская власть не приложила усилий для того, чтобы привлечь к ответственности тех представителей режима Януковича, которые после его бегства из страны, остались в Украине.
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