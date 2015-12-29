Порошенко: Россия переходит к новым формам гибридной войны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко сегодня во время церемонии вручения государственных наград и ключей от квартир сотрудникам СБУ - участникам АТО.

По его словам, решительный отпор врагу от Вооруженных Сил Украины и правоохранительных органов наряду с жесткой реакцией международного сообщества заставили агрессора перейти к новым формам гибридной войны. Читайте такжеПорошенко требует от СНБО принять за два-три месяца стратегию возвращения Крыма - политолог