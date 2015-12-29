Порошенко: Россия переходит к новым формам гибридной войны
Россия переходит к новым формам гибридной войны: враг делает ставку на диверсионную подрывную деятельность внутри Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко сегодня во время церемонии вручения государственных наград и ключей от квартир сотрудникам СБУ - участникам АТО.
По его словам, решительный отпор врагу от Вооруженных Сил Украины и правоохранительных органов наряду с жесткой реакцией международного сообщества заставили агрессора перейти к новым формам гибридной войны.
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«Враг делает ставку на диверсионную подрывную деятельность», - подчеркнул президент.
Как сообщал УНИАН, ранее в районе Зайцево Донецкой области произошло боестолкновение украинских военных с ДРГ из 15 боевиков.