Возле Зайцево произошло боестолкновение украинских военных с ДРГ из 15 боевиков - штаб

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

Украинские позиции на окраине Донецкого аэропорта, неподалеку Песков и Опытного, боевики продолжают систематически обстреливать из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, по Пескам пристреливал миномет калибра 82 мм.

"Севернее Горловки - позиции на подступах к н.п. Шумы, Кодема и Майорск - захватчики хаотично и неприцельно обстреляли из стрелкового оружия. А под Луганским поздно вечером бандиты прицельно били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, "работал" и снайпер террористов", - отметили в штабе.

На Мариупольском направлении прицельный обстрел позиций сил АТО из гранатометов был зафиксирован в районе Чермалыка.

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"Возле Зайцев вечером состоялось непродолжительное боестолкновение с ДРГ пророссийских преступников, численностью до 15 человек. Получив стремительный отпор от украинских защитников, боевики отступили. Возможные потери среди нападавших выясняются", - заявили в штабе.

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Всего, в течение минувших суток зафиксировано 33 случая нарушения боевиками условий прекращения огня. Начиная с полуночи огонь в сторону украинских позиций они открывали около 5 раз, в основном из стрелкового оружия.