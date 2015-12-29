Возле Зайцево произошло боестолкновение украинских военных с ДРГ из 15 боевиков - штаб
В течение последних суток ситуация в зоне АТО остается практически без изменений – боевики продолжили периодически нарушать условия соблюдения режима "полной тишины".
Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.
Украинские позиции на окраине Донецкого аэропорта, неподалеку Песков и Опытного, боевики продолжают систематически обстреливать из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, по Пескам пристреливал миномет калибра 82 мм.
"Севернее Горловки - позиции на подступах к н.п. Шумы, Кодема и Майорск - захватчики хаотично и неприцельно обстреляли из стрелкового оружия. А под Луганским поздно вечером бандиты прицельно били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, "работал" и снайпер террористов", - отметили в штабе.
На Мариупольском направлении прицельный обстрел позиций сил АТО из гранатометов был зафиксирован в районе Чермалыка.
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"Возле Зайцев вечером состоялось непродолжительное боестолкновение с ДРГ пророссийских преступников, численностью до 15 человек. Получив стремительный отпор от украинских защитников, боевики отступили. Возможные потери среди нападавших выясняются", - заявили в штабе.
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Всего, в течение минувших суток зафиксировано 33 случая нарушения боевиками условий прекращения огня. Начиная с полуночи огонь в сторону украинских позиций они открывали около 5 раз, в основном из стрелкового оружия.