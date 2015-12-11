ПС не подтверждает гибель своего экс-бойца среди диверсантов в спецоперации СБУ

Об этом говорится в сообщении на сайте движения.

Как отмечает ПС, в СМИ появилась информация, что убитый в спецоперации человек, которого СБУ называет диверсантом, был представителем "Правого сектора" Олегом Мужчилем (псевдо - "Лесник").

"По этому поводу можем прокомментировать следующее. Во-первых, нам неизвестно, действительно ли убитый бойцами "Альфы" человек является Олегом Мужчилем", - сказано в сообщении.

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"Правый сектор" признает, что Мужчиль действительно находился в структуре Добровольческого украинского корпуса ПС, но 31 августа этого года он официально заявил, что прекращает с ним сотрудничество.

"Так что опубликованная интернет-изданием информация не может соответствовать действительности, ведь с 31 августа Олег Мужчиль не имеет отношения к ПС", - заявляют в организации.

Также в движении заявляют, что не знают о "подробности задержания группы "диверсантов", причастность к которым приписывают "Леснику", ее намерений и тому подобное".

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"Возможно, они действительно готовили какие-то радикальные меры против представителей нынешнего режима, но это лишь предположение. Думаем, что сегодняшние события будут использованы властями для очередной волны запугивания общества идеей революции, приписывания каких-либо радикальных действий "руке Москвы", - отмечается в комментарии.

Напомним, поздно вечером 9 декабря в результате проведенной СБУ спецоперации, в которой погиб боец спецподразделения "Альфа", была пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, действовавшей в ряде городов Украины, в том числе в Киеве.

Один из членов ДРГ оказал сопротивление с применением автоматического оружия, ранив при этом двух сотрудников "Альфы" (один из них погиб) и был обезврежен. Среди задержанных было 3 гражданина России.

СМИ обнародовали информацию о том, что ликвидированный участник диверсионной группы ранее был членом "Правого сектора" и мог быть засланным сотрудником ФСБ России.