СМИ раскрыли подробности об убитом главаре ДРГ: сотрудничал с "Правым сектором" и ФСБ

Он известный под именами Олег Мужчиль и Сергей Амиров, передает ЛІГА.net.

Отмечается, что ранее некоторое время главарь ДРГ был внедрен в ряды "Правого сектора", но затем его выгнали из организации.

В свою очередь в ПС говорят, что разорвали с ним какие-либо контакты еще летом.

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В то же время в спецслужбах утверждают, что убитый был сотрудником ФСБ. Согласно их данным, он неоднократно приезжал на территорию РФ, использовал три паспорта на разные фамилии.

Напомним, поздно вечером 9 декабря 2015 года в результате проведенной Службой безопасности спецоперации, в которой погиб боец "Альфы", пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, действовавшей в ряде городов Украины, в том числе в Киеве.

Один из членов ДРГ оказал сопротивление с применением автоматического оружия, ранив при этом двух сотрудников спецподразделения "Альфа" (один из них погиб) и был обезврежен. Среди задержанных было 3 гражданина России.