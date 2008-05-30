Итоги выборов в Киевсовет

Мандаты депутатов Киевского городского совета получат представители семи политических партий и блоков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют окончательные данные, обнародованные Киевской городской территориальной избирательной комиссией в протоколе об итогах голосования в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах депутатов Киевского городского совета 25 мая 2008 года.

Согласно документу, в Киевсовет прошли: Блок Леонида Черновецкого, который будут представлять 43 депутата, Блок Юлии Тимошенко – 32 депутата, Блок Кличко - 15 депутатов, Блок Литвина – 11 депутатов, Громадський актив Киева – 8 депутатов, Партия регионов – 6 депутатов, Блок Катеринчука - 5 депутатов.

Согласно протоколу, за Блок Леонида Черновицкого проголосовало 350 тыс. 680 избирателей, за БЮТ – 262 тыс. 499, за Блок Кличко – 122 тыс. 243, Блок Литвина – 99 тыс. 084, Громадський актив Киева – 68 тыс. 548, Партию регионов – 45 тыс. 491, Блок Катеринчука – 39 тыс. 973 избирателей.

Количество избирателей, которые не поддержали ни одной политической силы на выборах депутатов Киевсовета, составляет 35 тыс. 233 лиц.

На выборах в Киевсовет проголосовали 1 млн. 164 тыс. 740 избирателей.

Общее количество депутатских мандатов, полученных кандидатами в депутаты Киевсовета от местных организаций партий (блоков), – 120.

Как сообщал УНИАН, на прошлых выборах 26 марта 2006 года в Киевсовет прошли 8 политических партий и блоков. Тогда за Блок Юлии Тимошенко проголосовало 24,64% избирателей (БЮТ получил 41 депутатский мандат), Блок Леонида Черновецкого – 12,93% (21 мандат), блок «Наша Украина» - 8,85% (15 мандатов), блок ПОРА-ПРП – 8,51% (14 мандатов), Киевское городское отделение Партии регионов – 5,76% (9 мандатов), избирательный блок «Громадський актив Киева» - 4,01% (7 мандатов), Киевскую городскую организацию СПУ – 3,95% (7 мандатов), Народный блок Литвина – 3,63% (6 мандатов).