В Кривом Роге в здании горсовета произошли стычки между полицейскими и митингующими - СМИ

Как сообщает телеканал "112 Украина", сейчас митингующие находятся в холле здания, между ними и полицейскими завязалась словесная перепалка.

"Депутаты и представители общественности решают вопрос создания в здании городского совета Общественного совета, о котором говорили накануне и договорились, что он будет работать вместе с полицией и будет патрулировать город. Пока в холле городского совета все спокойно, но ближе к выходу происходят перепалки с людьми, которые хотят попасть внутрь", - сообщает телеканал.

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Находящийся в здании горсовета народный депутат Владимир Парасюк призвал полицейских пропустить остальных активистов в горсовет.

Сегодня под горизбиркомом Кривого Рога в 12.00 началось вече против признания результатов выборов мэра города.

Как сообщал УНИАН, вече было анонсировано народными депутатами от партии "Объединение "Самопомич" Семеном Семенченко и Егором Соболевым, представителями местных организаций партий "Самопомич" и "УКРОП" а также депутатами Криворожского горсовета и городскими активистами.

Криворожский горизбирком объявил представителя "Оппозиционного блока" Юрия Вилкула победителем второго тура выборов городского головы, состоявшихся 15 ноября. Согласно информации на сайте ЦИК, он получил 89 тыс. 209 голосов избирателей (49,25%), а его соперник, представитель "Самопомочи" Юрий Милобог - 88 тыс. 457 голосов (48,83%).

Кандидат от «Самопомочи» заявил о фальсификациях и обжаловал в судах постановление об избрании Вилкула мэром Кривого Рога. Однако суды отклонили его иски.

27 ноября председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский заявил, что в вопросе выборов мэра Кривого Рога поставлена юридическая точка.