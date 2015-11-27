Апелляционный суд признал победу экс-регионала Вилкула на выборах мэра Кривого Рога

Как сообщили УНИАН в пресс-службе " Самопомочи ", суд отказался оценивать документы, предоставленные избиркомом Кривого Рога, провести повторный подсчет голосов или признать выборы недействительными. Таким образом, мэром города остается экс-регионал Юрий Вилкул.

“Мы прошли весь правовой путь”, – отметил народный депутат, член фракции «Самопомич» Семен Семенченко. “Государство оказалось неспособным защитить право людей избирать власть, неспособным защитить их выбор. Теперь защищать свои права могут только люди, непосредственно”, - сказал он.

В воскресенье, 29 ноября, в Кривом Роге состоится народное вече. Митинг начнется в 12.00, возле памятника Казаку Кривому Рогу, сообщили в " Самопомочи".

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Как сообщал УНИАН, Криворожский горизбирком объявил представителя "Оппозиционного блока" Юрия Вилкула победителем второго тура выборов городского головы.

Согласно информации, размещенной на сайте ЦИК, Вилкул получил 89 тыс. 209 голосов избирателей (49,25%), а его соперник, представитель " Самопомочи" Юрий Милобог - 88 тыс. 457 голосов (48,83%).

Кандидат от «Самопомочи» заявил о фальсификациях и обжаловал в суд постановление об избрании Вилкула мэром Кривого Рога.

26 ноября Верховная Рада приняла постановление о создании парламентской Временной специальной комиссии по вопросам проверки фактов нарушений во время проведения повторного голосования на выборах Криворожского городского головы 15 ноября.