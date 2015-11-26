Журналистов попросили покинуть ложу прессы в парламенте из-за сообщения о заминировании
11:19, 26 ноября 2015Политика
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Журналистов попросили покинуть ложу прессы в парламенте из-за сообщения о минировании.
Заседание ВР продолжается / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, к журналистам подошел молодой человек и попросил выйти из ложи, поскольку поступила информация о минировании.
По просьбе УНИАН он показал документ работника Управления государственной охраны.
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На уточняющий вопрос, покинут ли депутаты сессионный зал, он не ответил.
В настоящее время заседание ВР продолжается.
В парламенте выступает премьер-министр Украины Арсений Яценюк, а журналисты выходят из ложи прессы.
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