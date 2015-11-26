Журналистов попросили покинуть ложу прессы в парламенте из-за сообщения о заминировании

Как передает корреспондент УНИАН, к журналистам подошел молодой человек и попросил выйти из ложи, поскольку поступила информация о минировании.

По просьбе УНИАН он показал документ работника Управления государственной охраны.

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На уточняющий вопрос, покинут ли депутаты сессионный зал, он не ответил.

В настоящее время заседание ВР продолжается.

В парламенте выступает премьер-министр Украины Арсений Яценюк, а журналисты выходят из ложи прессы.