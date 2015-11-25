За год работы всего 34 депутата не пропустили ни одного заседания своих комитетов - исследование
Вместе с тем аналитики ОПОРЫ выявили, что уровень достатка депутатов влияет на посещаемость ими заседаний комитета, членами которых они являются.
За первый год работы Верховной Рады Украины VII созыва только 34 народных депутата из 422-х не пропустили ни одного заседания парламентских комитетов, в которые они входят.
Результаты соответствующего исследования сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовал аналитик Гражданской сети ОПОРА Анатолий Бондарчук.
Читайте такжеГройсман считает, что депутаты-драчуны не должны быть неприкосновенными
По его словам, из указанного количества депутатов, которые регулярно принимали участие в заседаниях комитетов, 14 являются членами фракции «Народный фронт», 13 – «БПП», 4 – «Самопомочи», двое - из фракции Радикальной партии и один - от ВО «Батькивщина».
В то же время, кроме находящейся в плену в России народного депутата Надежды Савченко, ни на одном заседании своих комитетов не были народные депутаты Юрий Бойко и Михаил Добкин («Оппозиционный блок»), Александр Пресман («Видродження») и Вячеслав Богуслаев («Воля народа»).
Вместе с тем аналитики ОПОРЫ выявили, что уровень достатка депутатов влияет на посещаемость ими заседаний комитета, членами которых они являются. Так, в частности, аналитики подсчитали, что самый высокий показатель посещаемости комитетских заседаний народных депутатов, чье годовое задекларированное состояние составляет от 500 тыс. до 1 млн грн (78,1% посещаемости). На втором месте парламентарии с состоянием меньше 100 тыс. грн (76,4%), на третьем - депутаты с доходами от 100 до 500 тыс. грн. (75,3%) и наихудший показатель посещаемости занимают депутаты, чьи доходы составляют более миллиона гривен (63,4%).
Читайте такжеРада приступила к внедрению электронного парламента
Также представители ОПОРЫ сравнили, заседания каких комитетов депутаты посещают больше. Согласно протоколам заседаний, лучше всего депутаты посещали заседания Комитета по вопросам науки и образования (89,1%), на втором месте - Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики - 85,8%, далее Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады - 82,8%. Наименее дисциплинированными были члены Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны (61,1% посещений), Комитета по правовой политике и правосудию - 66,3% и Комитета по вопросам культуры и духовности - 66,6%.
Подытоживая результаты исследования, Бондарчук отметил: «Наверное, каждый народный депутат для себя должен определиться, будет он дальше заниматься своими делами и тогда, возможно, логичнее сложить депутатские полномочия и дать работать другим, или займется все же законотворческой деятельностью».