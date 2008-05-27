Олесь Довгий: блок Черновецкого готов к сотрудничеству

Блок Леонида Черновецкого, который является лидером по результатам досрочных выборов в Киевский городской совет, готовый сотрудничать в Киевсовете со всеми политическими силами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Леонида Черновецкого, об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил секретарь Киевсовета, член блока Олесь ДОВГИЙ.

Он также поблагодарил всех киевлян за поддержку, выраженную Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ и его команде в ходе выборов, и призвал все политические силы, которые по итогам выборов прошли в Киевсовет, к совместной продуктивной работе над решением важных проблем столицы.

«Если политические силы готовы объединяться не по цветам, не по любви к персоналиям, а ради конкретных дел, - мы готовы сотрудничать со всеми без исключения политическими силами», - отметил О.ДОВГИЙ, отвечая на вопрос о возможности сотрудничества с Блоком Юлии Тимошенко.

По словам секретаря Киевсовета, в ходе избирательной кампании киевляне услышали «такое количество обещаний и предложений, что работы хватит для всех без исключения». При этом он подчеркнул, что киевляне устали от конфликтов и хотят покоя и реальных результатов работы.

«Чтобы Киев не стал площадкой для раздора, а был центром объединения, с этого дня нет никакого шанса у наших оппонентов услышать от нас какое-либо неосторожное слово, мы не потратим ни минуты на какую-либо пустую болтовню. Мы должны все вместе наверстывать то время, которое мы потратили на выборах», - сказал О.ДОВГИЙ.