По Иловайску был допущен ряд ошибок, и я знаю инициаторов - Корбан

Об этом сам Корбан заявил в интервью изданию «Новое время».

«По Иловайску был допущен ряд ошибок, и я знаю инициаторов, не хочу сейчас их называть. Они самого высокого ранга. Я знаю, как происходило детально обсуждение Иловайской операции, кто отдавал какие приказы», - отметил политик.

По его словам, ошибки в Иловайской операции допустили «все те, кто принимает конечное решение в нашей стране».

Корбан отметил, что является носителем информации, которая представляет опасность для власти, поэтому выступает в роли раздражителя для нее.

«Конечно. Я пока помолчу, подожду. Они понимают, что в моем лице таится для них опасность, и это их больше всего раздражает», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан 31 октября в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - по 31 декабря 2015 года включительно. В постановлении определено, что Корбан должен носить электронное средство контроля.

Решение Печерского райсуда обжаловали и защитники Корбана, и Генпрокуратура.

Защита считает избранную судом меру пресечения незаконной и необоснованной, а прокуратура добивается ареста Корбана.

17 ноября Апелляционный суд Киева перенес на 1 декабря рассмотрение жалобы Генпрокуратуры на решение Печерского райсуда о домашнем аресте Корбана. Такое решение принял именно судья Дзюбин.

Полное интервью с Геннадием Корбаном читайте в выпуске журнала "Новое время" 20 ноября.