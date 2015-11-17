Адвокаты в суде 1 декабря намерены доказать, что правоохранители совершали преступления против Корбана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат Андрей Богдан сообщил журналистам после заседания Апелляционного суда Киева по рассмотрению жалобы Генпрокуратуры на решение Печерского райсуда Киева о домашнем аресте Корбана.

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"Уже открыты уголовные дела по решению Печерского суда относительно действий следователей при задержании Корбана в Днепропетровске, относительно событий в Чернигове, относительно подделки документов, которые мы нашли в уголовном деле, то есть мы активно работаем, и, думаю, на 1 декабря мы сможем показать суду, что господин Корбан не только вообще не совершал никакого преступления, но также мы сможем доказать, что преступления совершали как раз, наоборот - те люди, которые его обвиняют", - подчеркнул Богдан.

В свою очередь адвокат Алексей Шевчук уточнил, что есть три решения Печерского райсуда столицы, которые касаются разглашения материалов досудебного следствия, незаконного проникновения в жилище Корбана в Днепропетровске, а также есть решение о превышении служебных полномочий и подделке документов.

"То есть, соответственно, Печерский суд вынес решение, которым обязал Генеральную прокуратуру внести наши заявления как защиты по уголовным преступлениям по этому делу по этому производству", - заявил Шевчук.

Также он отметил, что «два решения были оглашены вчера судьей Гладун и одно было оглашено на прошлой неделе судьей Печерского суда Новиком, где суд обязал собственно Генеральную прокуратуру внести заявления об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований".

"Поэтому, если в ближайшее время Генеральная прокуратура Украины не исполнит решение и не внесет данные заявления об уголовном правонарушении, четко будет просматриваться, что она не исполняет решение суда", - заявил Шевчук.

В связи с этим он отметил, что защита надеется, что ГПУ внесет заявления об уголовном правонарушении в ЕРДР.

"Я думаю, что Корбан Геннадий Олегович будет признан потерпевшим, и мы начнем расследование по этим делам, и он будет давать показания, объяснения, и, я надеюсь, что мы сможем доказать через эти уголовные дела и фальсификацию этих материалов", - заявил Шевчук.

Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан 31 октября в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - по 31 декабря 2015 года включительно. В постановлении определено, что Корбан должен носить электронное средство контроля.

Решение Печерского райсуда обжаловали и защитники Корбана, и Генпрокуратура.

Защита считает избранную судом меру пресечения незаконной и необоснованной, а прокуратура добивается ареста Корбана.

Сегодня, 17 ноября, Апелляционный суд Киева перенес на 1 декабря рассмотрение жалобы Генпрокуратуры на решение Печерского райсуда о домашнем аресте Корбана. Такое решение принял именно судья Дзюбин.