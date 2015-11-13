Адвокаты обжаловали домашний арест Корбана

Защита лидера УКРОПа Геннадия Корбана подала апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда города Киева об избрании политику меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

«Я считаю, что мера пресечения была избрана незаконно и оснований для применения домашнего ареста нет», – заявила Оксана Томчук на пресс-конференции в Киеве.

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По ее словам, все доказательства, которые предоставлялись для обоснования необходимости содержать Геннадия Корбана под стражей, являются доказательствами по другому уголовному производству, к которому ее подзащитный не имеет никакого отношения.

Кроме того, доказательства, которые должны обосновывать подозрение, содержат существенные расхождения.

«Поэтому мы обжаловали постановление, наша жалоба будет рассматриваться одновременно с жалобой Генпрокуратуры», – сообщила адвокат.