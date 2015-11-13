Адвокаты обжаловали домашний арест Корбана
Защита заявляет, что доказательства, которые должны обосновывать подозрение, содержат существенные расхождения.
Защита лидера УКРОПа Геннадия Корбана подала апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда города Киева об избрании политику меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
«Я считаю, что мера пресечения была избрана незаконно и оснований для применения домашнего ареста нет», – заявила Оксана Томчук на пресс-конференции в Киеве.
Читайте такжеВ УКРОПе намерены добиваться справедливости для своей политсилы и всех репрессированных патриотов
По ее словам, все доказательства, которые предоставлялись для обоснования необходимости содержать Геннадия Корбана под стражей, являются доказательствами по другому уголовному производству, к которому ее подзащитный не имеет никакого отношения.
Кроме того, доказательства, которые должны обосновывать подозрение, содержат существенные расхождения.
«Поэтому мы обжаловали постановление, наша жалоба будет рассматриваться одновременно с жалобой Генпрокуратуры», – сообщила адвокат.