На Донбассе нужно срочно назначать военно-гражданские администрации, чтобы не пришлось вводить военное положение, – УКРОП Донетчины
Глава Донецкой областной организации «Украинского объединения патриотов – УКРОП», подполковник запаса ВСУ Роман Свитан заявляет об усилении опасности захвата российскими оккупантами новых территорий Донбасса.
Подтверждением этого, по его словам, является вчерашняя инспекторская проверка генерала Александра Ленцова боевой готовности частей РФ под Донецком и сегодняшний выезд в Артемовском направлении с таким же заданием Александра Захарченко.
Читайте такжеРФ готовит иск в Гаагский суд против Украины из-за якобы геноцида населения оккупированного Донбасса - АП
«Если 15 ноября мэрами городов востока выберут откровенных сепаратистов, эта угроза только возрастет», – считает Роман Свитан.
«Президенту нужно снова прислушаться к УКРОПу, как это было сделано в случае с разрешением открывать огонь в ответ на провокации террористов, и срочно ввести на Донбассе военно-гражданские администрации, пока не поздно. Потому что после того, как во второй половине ноября в Донецк приедет Владислав Сурков (помощник Владимира Путина. – Ред.), придется вводить уже военное положение», –добавил «укроповец» Свитан.
Читайте такжеЖебривский о Мариуполе и Красноармейске: политсилы уже организовывают подкуп избирателей