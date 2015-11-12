На Донбассе нужно срочно назначать военно-гражданские администрации, чтобы не пришлось вводить военное положение, – УКРОП Донетчины

Подтверждением этого, по его словам, является вчерашняя инспекторская проверка генерала Александра Ленцова боевой готовности частей РФ под Донецком и сегодняшний выезд в Артемовском направлении с таким же заданием Александра Захарченко.

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«Если 15 ноября мэрами городов востока выберут откровенных сепаратистов, эта угроза только возрастет», – считает Роман Свитан.

«Президенту нужно снова прислушаться к УКРОПу, как это было сделано в случае с разрешением открывать огонь в ответ на провокации террористов, и срочно ввести на Донбассе военно-гражданские администрации, пока не поздно. Потому что после того, как во второй половине ноября в Донецк приедет Владислав Сурков (помощник Владимира Путина. – Ред.), придется вводить уже военное положение», –добавил «укроповец» Свитан.

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