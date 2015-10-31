Наливайченко: В задержании Корбана "больше политики, чем криминала"
В задержании лидера политической партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» Геннадия Корбана «больше политики, чем криминала».
Об этом сообщил экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко на своей странице в Facebook.
«Гнетущее впечатление от задержания Корбана... Почему-то сразу вспомнилось, как задерживали Юрия Луценко: те же методы задержания, давление на семью, отсутствие адекватных объяснений», - отметил он.
«Думаю, здесь больше политики, чем криминала», - подчеркнул Наливайченко.
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Как сообщал УНИАН, сегодня в Днепропетровске СБУ задержала Корбана.
Пресс-служба областной организации партии "УКРОП" заявляла об обысках у родителей Корбана, а также руководителей Фонда обороны страны Павла Хазана и Натальи Хазан, а также в общественной приемной народного депутата, члена политсовета "УКРОП" Бориса Филатова.
По словам Филатова, в задержании Корбана принимали участие 8 бойцов спецподразделения "Альфа". Во время задержания они не предоставили никаких документов и не объяснили, на каком основании осуществляют задержание политика и бизнесмена.
В СБУ и ГПУ подтвердили арест Корбана и заявили, что подозревают его в создании преступной группировки.