Адвокат Корбана обвинил ГПУ и СБУ в похищении политика

Адвокат лидера "УКРОПА" Геннадия Корбана заявил о похищении политика. Об этом сообщил на брифинге Игорь Головко, сообщает ТСН.ua.

"Сегодня ночью был похищен Геннадий Корбан. В неизвестном направлении его увезли силовые структуры "Альфа", ГПУ", - заявил представитель "Укропа".

"Не зря мы говорим, что человека похитили. Процедура следственных действий уголовного производства предусматривает, что любой человек имеет право знать, в чем его обвиняют, почему его задерживают. Он имеет право сообщить об этом родственникам и воспользоваться услугами адвоката. Это должно происходить автоматически, это обязанность правоохранительных органов. Мы сейчас говорим, что человек (Геннадий Корбан – ред.) похищен, потому что мы не знаем, что произошло, какие следственные действия относительно сейчас происходят, кто принял решение о его задержании. Предоставить надлежащую правовую защиту мы не можем", - заявил Головко.