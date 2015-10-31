СБУ подтвердила задержание Корбана, его подозревают в причастности к организации преступной группировки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщили пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская и прокурор ГПУ Владислав Куценко.

“Да, информация о задержании Корбана соответствует действительности. Он задержан среди других фигурантов преступной группировки”, - сказала Гитлянская.

В свою очередь, Куценко добавил: “Сейчас мы рассматриваем ходатайства о непосредственном задержании Корбана, мы изучаем вопрос относительно его руководства этой преступной организацией”.

Куценко отметил, что основные статьи Уголовного кодекса Украины, по которым проводятся совместные мероприятия со стороны ГПУ и СБУ, это ст. 255 (создание и деятельность преступной группировки), ст. 191 (хищение имущества) и 349 (похищение людей).

"Как вы уже знаете, происходят задержания, происходят процессуальные действия, в том числе обыски, допросы", - заявил Куценко.

При этом он подчеркнул, что никакой политической составляющей в этих мероприятиях нет.

"Нам не важно, какую политическую партию представляют лица, с которыми в настоящее время проводятся следственные действия, а также те, которых задержали, важно для нас лишь то, что есть факт их участия в этой организации, ее преступной работе, или его нет", - заявил Куценко.

Читайте такжеВ УКРОПе назвали обыски и задержания своих партийцев политическими репрессиями

Как сообщал УНИАН, сегодня в Днепропетровске СБУ задержала Корбана.

Пресс-служба областной организации партии “УКРОП” заявляла об обысках у родителей Корбана, а также руководителей Фонда обороны страны Павла Хазана и Натальи Хазан, а также в общественной приемной народного депутата, члена политсовета «УКРОП» Бориса Филатова.

По словам Филатова, в задержании Корбана принимали участие 8 бойцов спецподразделения "Альфа". При задержании они не предъявили каких-либо документов и не объяснили, на каком основании осуществляют задержание политика и бизнесмена.