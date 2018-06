Тимошенко: честная приватизация в стране остановлена

Правительство намерено предпринять ответные шаги на решение СНБО о приватизации и разработке шельфов Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на внеочередном заседании Кабинета Министров.

«Заседание будет посвящено двум очень важным вопросам, которые требуют дополнительного обсуждения правительства, и, безусловно, принятию соответствующих решений», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что внеочередное заседание правительства связано с решениями Совета национальной безопасности и обороны, касающихся запрета приватизации и пакета документов на разработку шельфов Черного мора.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что во время президентских выборов в 2004 году новая правящая команда на Майдане во время Помаранчевой революции пообещала проведение честной приватизации на настоящих конкурентных условиях с настоящими стратегическими программами предприятий и с учетом всех условий трудовых коллективов.

«Сегодня честная приватизация в стране остановлена. И я хотела, чтобы все эти вопросы были рассмотрены на заседании правительства», предложила глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что заседание правительства продлится не более часа.

Предполагается, что сразу после заседания Кабинета Министров состоится пресс-конференция Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в 2006 г. Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре в 2007 г. с Кабинетом министров Украины соглашение о распределении продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря. Согласно условиям соглашения, Vanсo International Ltd. уступила свои права и обязанности по соглашению связанному с ней лицу - Vanco Prickerchenska Ltd.

В апреле этого года Vanco выразила обеспокоенность бездеятельностью Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о распределении продукции в вопросе утверждения программы работ компании на шельфе Черного моря на 2007-2008 гг.

25 апреля Минприроды своим приказом поручило Государственной геологической службе аннулировать лицензию компании Vanco Prickerchenska Ltd. на пользование недрами.

После чего компания Vanco начала международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным приказ Минприроды об аннулировании лицензии.

12 мая премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Vanco планирует продать право на использование недр Черного моря, возможно, «Газпрому».

14 мая заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК заявил, что Кабинет министров должен отменить приказ Минприроды об аннулировании лицензии Vanco.

Справка УНИАН. Vanco Prickerchenska Ltd. и Vanсo International Ltd. - дочерние предприятия Vanсo Energy Company, которая специализируется на геологических и геофизических исследованиях перспективных участков шельфа, глубоководном бурении. Офис Vanсo Energy расположен в г. Хьюстон (США).

Прикерченский участок (площадью 12,96 тыс. кв. км) - одна из перспективных, но малоисследованных частей украинского глубоководного шельфа, глубиной от 300 м до более чем 2000 м. Участок расположен в экономической зоне Украины на расстоянии 13 км от береговой линии Керченского полуострова.

Этот участок включает три перспективные площади - Судакский складчатый пояс (северный восток), Судакский глубоководный складчатый пояс, площадь Тетяев.

От заключенного на 30 лет соглашения Украина ожидала инвестиций более чем на 15 млрд. дол. для геологического изучения и добычи углеводородов, а также добычи свыше 200 млн. тонн углеводородов. Планировалось, что реализация проекта обеспечит свыше 200 млрд. грн. дополнительных поступлений в бюджет и создание нескольких тысяч новых рабочих мест.

«Донецкая топливно-энергетическая компания» («ДТЭК») - лидер топливно-энергетического комплекса Украины, управляет энергетическими активами Систем Кепитал Менеджмент (СКМ), ведущей финансово-промышленной группы Украины. Консолидированный доход группы, на предприятиях которой трудятся более 160 тыс. человек, составлял в 2006 году 6,7 млрд. дол. Стоимость активов «ДТЭК» на конец 2007 г. - 2,6 млрд. дол. Стратегия развития «ДТЭК» на ближайшие годы предусматривает развитие существующего портфеля активов, реализацию программы М&А и диверсификацию энергетического бизнеса.

Integrum Technogies Ltd. – является дочерней компанией большого Австрийского инвестиционного холдинга. Компания была создана для реализации инвестиционных проектов в Восточной Европе и странах СНГ. Холдинг успешно инвестирует в недвижимость, банковскую и энергетические сферы, управляет активами более сотни миллионов долларов. Объем инвестиций в 2007 году составил свыше 100 млн. дол. Одним из стратегических проектов Integrum Technologies Ltd на данный момент является обеспечение управленческих и финансовых ресурсов для успешного осуществления поисковых и производственных работ на Прикерченском участке шельфа Черного моря.

Shadowlight Investments Ltd. – инвестиционная компания российского бизнесмена Евгения НОВИЦКОГО, инвестиционная деятельность которого распространяется на страны СНГ и Европейского Союза, и охватывает телекоммуникационную, банковскую, энергетическую и другие сферы. Объем активов под управлением составляет 500 млн. дол., по данным на 2007 г. инвестиции составили свыше 100 млн. дол. Компания Shadowlight создана специально для финансирования проекта по разработке Прикерченского шельфа Черного моря.

Как сообщила пресс-служба Президента Украины, 16 мая на заседании СНБО заместитель министра охраны окружающей природной среды Украины Владимир ИГНАЩЕНКО подал в отставку в связи с полным несогласием с позицией правительства относительно компании Vanco Internasional.