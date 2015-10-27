НБУ опровергает информацию о том, что сын Гонтаревой успел забрать деньги из "Дельты" перед банкротством

Об этом на своей странице в Facebook пишет редактор программы "Гроші" Александр Дубинский, при этом обвинив Гонтареву во лжи.

Он напомнил ее заявление в интервью Hubs 27.03.2015 о том, что сын якобы потерял в банке больше полмиллиона гривен депозита.

Читайте такжеЛиквидация "Дельта Банка" продлится 2 года

"Это был депозит моего старшего сына. Ему дедушка завещал квартиру, он ее продал и полученные деньги – 800 000 гривен — положил на депозит в Дельта Банк на год. Год истек, когда банк уже не возвращал вклады, поэтому он его так и не забрал. Фонд гарантирования вкладов выплатит ему 200 000 гривен – остальное пропадет", - приводит цитату Гонтаревой Дубинский.

"Так вот, - это ложь. Согласно имеющимся у меня документам, сын Гонтаревой все деньги со своего счета в ДБ вывел в феврале 2015 года. На момент введения временной администрации на счету Антона Гонтарева остаток всего около 2 тыс. грн...", - пишет журналист.

"Еще более интересный факт. В выписке по счетам жены Антона - стоит запрет на отображение операций! Но есть одна интересная цифра: комиссия за снятие наличных по счету невестки Гонтаревой за февраль 2015 - 125 тыс. грн. Комиссия за снятие наличных в банке ~ 1% от суммы. То есть, в феврале 2015 невестка Гонтаревой предположительно вынула из Дельта Банка почти 12.5 миллионов (!) гривен. Напомню, что 3 марта в банк ввели временную администрацию. Документы прилагаю. Выводы делайте сами", - пишет Дубинский.

"Рядовым вкладчикам в этот период выдавали, если не ошибаюсь, по 2.5 тыс грн в день. Меня исправляют - говорят, выдавали по 100 грн.", - напомнил журналист.

Начну с цитаты. "Это был депозит моего старшего сына. Ему дедушка завещал квартиру, он ее продал и полученные деньги –... Posted by Александр Дубинский on 26 октября 2015 г.

В свою очередь в НБУ отреагировали на данное заявление журналиста. "Это клевета. Антон Гонтарев - сын Главы НБУ – получил на прошлой неделе из Фонда гарантирования вкладов 200 000 гривен. Всего у него в Дельта Банке хранилось 800 000 гривен», – говорит начальник управления информации и общественных коммуникаций Наталья Бондаренко.