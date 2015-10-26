Более 1,5 тысячи нарушений избирательного законодательства зафиксировали наблюдатели КИУ

13:01, 26 октября 2015
Политика
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Киев. 26 октября. УНИАН. Комитет избирателей Украины во время наблюдения за ходом местных выборов зафиксировал более 1,5 тыс. нарушений избирательного законодательства.

REUTERS

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор КИУ Алексей Кошель.

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По его словам, большинство зафиксированных нарушений (более 70%) являются нарушениями процедурного и технического характера, которые не способны повлиять на результаты выборов.

К таким нарушениям относятся: несвоевременное открытие избирательных участков, объявление перерывов в работе УИК, отсутствие кабинок для голосования, отсутствие бланков протоколов о подсчете голосов на момент начала голосования, частичное заполнение протоколов и контрольных талонов к завершению голосования, вброс контрольных писем в ящик для голосования без печатей.

Кошель сообщил, что в день голосования на избирательных участках работали 4300 наблюдателей и 52 мобильные группы КИУ.

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