Более 1,5 тысячи нарушений избирательного законодательства зафиксировали наблюдатели КИУ
Киев. 26 октября. УНИАН. Комитет избирателей Украины во время наблюдения за ходом местных выборов зафиксировал более 1,5 тыс. нарушений избирательного законодательства.
Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор КИУ Алексей Кошель.
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По его словам, большинство зафиксированных нарушений (более 70%) являются нарушениями процедурного и технического характера, которые не способны повлиять на результаты выборов.
К таким нарушениям относятся: несвоевременное открытие избирательных участков, объявление перерывов в работе УИК, отсутствие кабинок для голосования, отсутствие бланков протоколов о подсчете голосов на момент начала голосования, частичное заполнение протоколов и контрольных талонов к завершению голосования, вброс контрольных писем в ящик для голосования без печатей.
Кошель сообщил, что в день голосования на избирательных участках работали 4300 наблюдателей и 52 мобильные группы КИУ.