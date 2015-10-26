КИУ предлагает на второй тур местных выборов обеспечить централизованную печать бюллетеней

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор КИУ Алексей Кошель.

По его словам, КИУ считает печать бюллетеней первоочередной проблемой местных выборов в Украине, прошедших 25 октября.

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«Проблема номер один - это проблема с печатью избирательных бюллетеней. Мы получили фактически во всех регионах Украины без исключения проблемы, связанные с ошибками, с несоответствием количества бюллетеней количеству избирателей, мы получили ряд проблем, связанных с задержкой и доставкой бюллетеней», - сказал Кошель.

По его словам, КИУ не исключает, что проблема с бюллетенями может остаться одной из главных во время второго тура выборов.

«Поэтому КИУ предлагает на второй тур выборов во всех без исключения избирательных округах обеспечить централизованную печать избирательных бюллетеней. Чрезвычайно важно, чтобы не было недоверия к избирательным бюллетеням. Поэтому централизованная печать бюллетеней с предусмотренными системами защиты позволит более качественно провести выборы во втором туре и обеспечить честный и законный избирательный процесс», - сказал Кошель.