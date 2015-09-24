Турчинов не исключает возможности мировой войны с применением оружия массового поражения

Об этом он написал в статье ««Современные вызовы для Украины в условиях кризиса мирового порядка», которая размещена в американском аналитическом журнале «The American Interest».

Он отмечает, что вполне вероятным в среднесрочной перспективе может стать значительный рост масштабов и интенсивности военных конфликтов и возникновение новых зон нестабильности с все более широким привлечением, прямо или косвенно, военных потенциалов таких стран, как США, стран ЕС, КНР, РФ, Индии, Пакистана, Турции, Ирана, Израиля.

«Эти угрожающие тенденции могут поставить мир на грань общемирового военного конфликта, который может представлять собой как полномасштабную войну даже с применением ядерного и других видов оружия массового поражения, так и систему меньших конфликтов разной степени интенсивности, в результате которых произойдет формирование нового мирового порядка», - пишет Турчинов.

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Он считает, что «для Украины это означает возможность вовлечения в континентальную войну, вероятность которой повышается из-за массового милитаристского психоза, охватившего Российскую Федерацию».

Турчинов отмечает, что «милитаристское безумие растет на фоне откровенной неспособности Кремля решать насущные внутриполитические, экономические и социальные проблемы без эксплуатации имперско-шовинистических идеологем и фантомов внешних врагов». При этом добавляет, что психологические комплексы и пропагандистские клише сталинского СССР причудливо переплелись в современной России с представлениями и стереотипами гитлеровской Германии: «крепость в осаде» сюрреалистично сочетается с «мятежами предателей» и «ударом ножом в спину». Разговоры с телеэкранов о необходимости поддержания социальных стандартов жизни трудящихся Уралвагонзавода из уст мультимиллиардеров сочетаются с заклинаниями чиновников и церковных иерархов наподобие «мы русские, а значит лучшие».