Половина украинцев считает Россию ответственной за вооруженный конфликт на Донбассе - опрос

Об этом свидетельствуют обнародованные на пресс-конференции результаты социологического исследования, проведенного фондом “Демократические инициативы им. Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова с 22 по 27 июля этого года.

Согласно исследованию, треть населения (33,4%) считает, что эта ответственность общая и в равной степени ложится как на Украину, так и на Россию.

Лишь 9,4% считает, что ответственность за конфликт несет прежде всего Украина, 8,5% - затруднились ответить.

На западе и в центре Украины большая часть населения однозначно возлагает ответственность за конфликт на Россию (67% и 62% соответственно).

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В других регионах общественное мнение несколько отличается. Так, на юге половина жителей региона (51%) считает, что оба государства одинаково ответственны за конфликт.

На востоке общественное мнение почти разделилась между теми, кто возлагает ответственность на Россию в первую очередь (37%) и теми, кто разделяет эту ответственность между Украиной и Россией (39%).

На освобожденной части Донбасса 42% считают, что оба государства ответственны за вооруженный конфликт, 24% считают, что ответственна прежде всего Россия, а 18% - убеждены, что Украина.

Кроме того, почти половина (49,7%) опрошенных считают, что санкции США и Европейского Союза против России в ответ на российскую аннексию Крыма и военное участие на востоке Украины должны быть усилены, 14,6% считают, что санкции должны сохраняться на нынешнем уровне, 8,5% - санкции должны быть отменены, 5,6% - санкции должны быть смягчены. 21,6% - затруднились ответить.

Всего в ходе исследования опрошено 2011 респондентов из всех регионов Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки 2,3%.