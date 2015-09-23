Кремль отреагировал на намерения США разместить ядерное оружие в Германии

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Это еще один шаг, причем, к сожалению, очень серьезный шаг в сторону нагнетания напряженности на европейском континенте. Это, к сожалению, в случае реализации этих планов, а сейчас с учетом решения Бундестага и так далее, можно сказать, что они уверено идут по пути реализации", - сказал Песков.

Читайте такжеСША планируют разместить 20 атомных бомб на авиабазе в Германии - СМИ

"Конечно, это может привести к нарушению стратегических балансов в Европе, и поэтому, безусловно, это потребует от России принятия соответствующих контршагов, контрмер для восстановления паритета, потому что, безусловно, это не шаг в сторону укрепления стабильности, в сторону повышения доверия, и в сторону обеспечения безопасности в Европе", — добавил он.

Ранее УНИАН сообщал, что США намерены разместить на авиабазе бундесвера в городе Бюхель (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) 20 атомных бомб типа B61-12.