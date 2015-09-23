Кабмин уволил главу Чернобыльской зоны отчуждения Антипова

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее глава правительства отметил, что решение об увольнении руководителя Зоны отчуждения основано на обращении Европейского банка реконструкции и развития, а также на фактах невыполнения поручений правительства.

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Справка УНИАН. Зона отчуждения Чернобыльской АЭС, называемая также Чернобыльская зона отчуждения, а в 1986-1987 гг. именовавшаяся 30-километровой зоной, — запрещенная для свободного доступа территория, подвергшаяся интенсивному загрязнению радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Чернобыльская зона включает в себя север Иванковского района Киевской области, где расположены непосредственно электростанция, города Чернобыль и Припять, север Полесского района Киевской области.

Юрий Антипов был назначен на должность главы Госагентства по управлению Зоной отчуждения в мае текущего года.