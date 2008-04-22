500 луганчан вступили в Коммунистическую партию

Лишь за последний год ряды Коммунистической партии в Луганской области пополнились более чем на 500 человек. Из них более половины – люди в возрасте до 30 лет.

Об этом сегодня на митинге по случаю 138-й годовщины со дня рождения В.И.Ленина сообщил лидер луганских коммунистов, народный депутат Спиридон КИЛИНКАРОВ.

Он также сообщил, что в партийных организациях продолжаются отчетно-выборные конференции.

Митинг состоялся на центральной площади Луганска - Театральной - возле памятника В.И.Ленину под знаменами коммунистов и социалистов, и под традиционное музыкальное сопровождение: «И Ленин такой молодой». В митинге приняли участие люди преимущественно преклонного возраста.