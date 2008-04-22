Федур: конкуренты Черновецкого хотят снять его с выборов путем исков

Оппоненты нынешнего мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО через ряд надуманных судебных исков пытаются снять его с регистрации как кандидата на должность Киевского городского председателя и депутата Киевсовета, заявляет адвокат Андрей ФЕДУР.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в перерыве заседания Киевского окружного административного суда заявил в комментарии журналистам представитель Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в суде А.ФЕДУР.

«Наша позиция в этом процессе не изменилась и не может измениться. Иск, поданный к Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ, сводится к тому, чтобы признать его действия неправомерными. Но никаких неправомерных действий Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не совершал, поэтому правовых оснований, чтобы суд удовлетворил иск доверенного лица КЛИЧКО, нет», - отметил А.ФЕДУР.

«Сегодня на заседании речь шла о том, использовал ли ЧЕРНОВЕЦКИЙ служебное помещение, - рассказал адвокат. – Я с уверенностью заявляю, 15 апреля Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ отвечал на вопросы журналистов в помещении территориальной избирательной комиссии. Это абсолютно нормально, так делают все кандидаты и в мэры, и в депутаты, и в президенты». По его словам, ТИК также размещена по адресу: Крещатик, 36, а холл на четвертом этаже (здания КггА) предоставлен ей в пользование для проведения заседаний, что подтверждено документально.

«По большому счету, все подобные процессы начаты с одной целью – снять ЧЕРНОВЕЦКОГО с регистрации как кандидата на должность городского председателя и депутата Киевсовета, лишить его возможности принимать участие в этих выборах, - подчеркнул А.ФЕДУР. - По-видимому, кто-то имеет опасения, что они не выиграют выборы у ЧЕРНОВЕЦКОГО, поэтому и используют подобные методы. Так, в суде есть еще два дела, где речь идет как раз об отмене решения ТИК о регистрации ЧЕРНОВЕЦКОГО кандидатом на должность Киевского городского председателя и кандидатом в депутаты».

В то же время адвокат добавил, что надеется на то, что сегодня суд примет законное решение: «Если судом будет принято решение, с которым мы не согласимся и увидим правовые основания для апелляции, бесспорно оно будет нами обжаловано».

Как сообщал УНИАН, 21 апреля Окружной административный суд Киева начал рассмотрение иска В.КЛИЧКО к Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ. Иск был подан 18 апреля.