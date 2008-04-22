Ющенко считает, что конкурс кошельков прекратился

26 июня состоится дополнительное независимое тестирование для тех, кто по объективным причинам не смог принять участие в сегодняшнем тестировании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на пресс-конференции во Львове.

В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня, по последним данным, 92% из 512 тысяч учеников, которые зарегистрировались для участия в независимом тестировании, сдали этот тест.

В то же время Президент не исключил, что кое-кто не смог прийти из-за болезни или по другим объективным причинам. Поэтому повторное тестирование, по мнению главы государства, является знаком уважения, которое может проявить государство к выпускникам.

Также В.ЮЩЕНКО считает, что введение независимого тестирования даст возможность преодолеть коррупцию в высшей школе, «заменить конкурс кошельков на конкурс знаний».

Президент подчеркнул недопустимость политизации данного вопроса. «Украина – это государство, где искусно создаются кризисы даже на тех вопросах, где кризисов не должно быть. У нас план по кризисам идет», - сказал он, призвав «не трогать тот проект, над которым работают уже больше трех лет не одно правительство, а много, не один министр, а много».