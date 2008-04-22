Всемирный банк рекомендует Украине снять ограничения на экспорт зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила управляющий директор Всемирного банка Нгози ОКОНДЖО-ИВЕЛА сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, с учетом роста мировых цен на продукцию сельского хозяйства у Украины есть хорошая возможность использовать весь имеющийся аграрный потенциал и обеспечить эффективное развитие сельского хозяйства.

«Мы считаем, что так (с отменой ограничений на экспорт зерна) будет лучше для самой Украины. Поскольку мировые цены на зерно являются очень высокими, и на мировых рынках цены на пшеницу выросли в два раза за последние два года, то украинское сельское хозяйство может получить сейчас большую выгоду. Это принесет пользу как самой Украине, так и обеспечит доступность зерна на мировых рынках», - отметила Н.ОКОНДЖО-ИВЕЛА

Напомним, Кабинет министров с 1 июля 2007 года установил квоты на экспорт зерна в объеме 12 тыс. тонн, которые участники рынка квалифицировали как запретительные.

В ноябре 2007 года Кабмин продлил действие экспортных квот до конца года, а затем разрешил с 1 января по 31 марта 2008 года экспортировать 1,2 млн. тонн зерна. Эти квоты были распределены 4 февраля между 163 компаниями.