Депутат заявляет, что милиция в Чернигове подкинула двум активистам оружие и незаконно их арестовала

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

”С первого дня команда партии власти была сориентирована на то, чтобы представить нас бандитами, террористами, экстремистами, собственно говоря, все это мы видели на Майдане, начиная с кровавого разгона студенческого Вече”, - заявил Денисенко.

”Я в свою очередь хочу сказать вам, сообщить вам, что мы имеем как минимум уже двух политических заключенных, двух узников совести, здесь в Чернигове, людей, которые были незаконно задержаны, арестованы, находятся в следственном изоляторе”, - подчеркнул Денисенко.

Депутат рассказал, что имеет в виду активиста кампании ”Стоп подкуп” Александра Породько, которому, по его данным, правоохранители подбросили пистолет, сфабриковали его причастность к звонкам о заминировании, быстро провели суд и арестовали.

Кроме того, он добавил, что вторым политзаключенным является один из руководителей самообороны города Прилуки Юрий Щуковский, который обеспечивал безопасность на агитационных палатках кандидата в депутаты Геннадия Корбана. У активиста несколько дней назад дома провели обыск. ”Те же менты подбросили гранату”, - отметил депутат.

”Я официально заявляю, что ни у одного работника штаба Корбана нет незарегистрированного оружия. Нет оружия вообще никакого”, - заявил Денисенко, подчеркнув, что сейчас со стороны власти происходит умышленное подбрасывание оружия активистам и ложное освещение информации об оппонентах, которая в итоге является фальшивой.

”Сегодня Порошенко делает все, чтобы превратить выборы в Чернигове на предмайданные. Мы обращаемся к президенту опомниться, не ставить на кон победы тридцатилетнего завхоза-мажора ни свою личную политическую репутацию, ни мир власти и спокойствие в этой стране. В конце концов нам еще придется отвечать перед различными международными мониторинговыми миссиями, почему, кто и как фальсифицировал выборы в Чернигове”, - подчеркнул Денисенко.

Также Денисенко прокомментировал информацию о большом количестве депутатов от фракции ”Блока Петра Порошенко” в день голосования в Чернигове.

”Здесь находится только около половины фракции ”Блока Петра Порошенко”. Народные депутаты от этой фракции, это минимум 70 человек... (Они) ведут себя не просто вызывающе, а подменяют собой органы внутренних дел, и осуществляют задержание, крутят руки журналистам, крутят руки официальным наблюдателям, выводят их из избирательных участков, абсолютно немотивированно, только для того, чтобы оголить избирательный участок, освободить от независимых наблюдателей, наблюдателей от команды Корбана, - отметил Денисенко.

Депутат пояснил, что это способствует подготовке к проведению массовой фальсификации результатов.

”Все, что сейчас происходит, это большая зачистка черниговских избирательных участков от кандидатов и их команд, которые не представляют партию власти, в частности ”Блок Петра Порошенко”, - сказал Денисенко.

По его убеждению, такие действия обеспечивают прикрытие для массовой фальсификации выборов в интересах провластного кандидата Сергея Березенко.

Справка УНИАН. В Чернигове, в избирательном округе №205, сегодня проходят промежуточные выборы народного депутата Украины. В бюллетене - 91 фамилия. В избирательные списки включены почти 150 тыс. человек, работают 83 участка.