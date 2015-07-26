На месте избиения социолога в Чернигове задержали зампредседателя Днепропетровской ОГА - кандидат в депутаты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом кандидат сказал сегодня на брифинге.

"Я сам объезжал ряд участков, я лично присутствовал на тот момент, когда господин Прыгунов, нынешний заместитель губернатора (Днепропетровской области) от "Блока Петра Порошенко" ударил девушку, приехал туда господин Павелко, народный депутат и его непосредственный друг, а также дядя господина Березенко, господин Матвиенко", - рассказал он.

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Кандидат в депутаты отметил, что эти лица "пытались не допустить задержания Прыгунова".

По его словам, на место события прибыли народные депутаты от Радикальной партии и от межфракционной парламентской группы "УКРОП", которые настояли на том, чтобы заместитель губернатора Днепропетровской области был задержан.

По данному факту потерпевшая написала заявление в милицию.

Справка УНИАН. В Чернигове, в избирательном округе №205, сегодня проходят промежуточные выборы народного депутата Украины. В бюллетене - 91 фамилия.

В избирательные списки включены почти 150 тыс. лиц, работающих 83 участка.