На месте избиения социолога в Чернигове задержали зампредседателя Днепропетровской ОГА - кандидат в депутаты
Один из кандидатов в народные депутаты по округу №205 заявляет, что заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации Глеб Прыгунов ударил женщину на избирательном участке, а народные депутаты от "Блока Петра Порошенко" Андрей Павелко и Анатолий Матвиенко препятствовали его задержанию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом кандидат сказал сегодня на брифинге.
"Я сам объезжал ряд участков, я лично присутствовал на тот момент, когда господин Прыгунов, нынешний заместитель губернатора (Днепропетровской области) от "Блока Петра Порошенко" ударил девушку, приехал туда господин Павелко, народный депутат и его непосредственный друг, а также дядя господина Березенко, господин Матвиенко", - рассказал он.
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Кандидат в депутаты отметил, что эти лица "пытались не допустить задержания Прыгунова".
По его словам, на место события прибыли народные депутаты от Радикальной партии и от межфракционной парламентской группы "УКРОП", которые настояли на том, чтобы заместитель губернатора Днепропетровской области был задержан.
По данному факту потерпевшая написала заявление в милицию.
Справка УНИАН. В Чернигове, в избирательном округе №205, сегодня проходят промежуточные выборы народного депутата Украины. В бюллетене - 91 фамилия.
В избирательные списки включены почти 150 тыс. лиц, работающих 83 участка.