Президент поручил Авакову обеспечить честные и прозрачные выборы на 205-м округе

Об этом он заявил в интервью телеканалу СТБ.

На просьбу прокомментировать выборы в 205 округе Порошенко сказал: "Я считаю, что это позор. Потому в первую очередь, чего достигла Украина в глазах мира? Были блестяще, честно и откровенно проведены президентские выборы, и были блестяще, честно и откровенно проведены парламентские выборы 2014 года, в отличие от выборов 2012 года. Эти выборы нас отвергают в 2012 год".

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"Мое первое требование к министру внутренних дел — мы должны завтра в воскресенье защитить волеизъявление граждан. Если там будет наплыв "тітушок", все должны быть задержаны и привлечены к ответственности. Позиция вторая — мы должны сделать выводы. И ближайшие выборы, которые будут, это будут выборы местной власти, мы должны не допустить того, что происходило на 205 округе".