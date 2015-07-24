В Чернигов активно свозят "титушек" - советник министра МВД

Об этом рассказал советник Министра внутренних дел Иван Стойко, который контролирует охрану порядка в городе на время выборов, в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале «1+1», передает ТСН.

"Я считаю, что Чернигов проголосует так, как считает нужным, за того или иного кандидата, и конечно, выборы должны состояться. Просьба ко всем штабам, кандидатам не провоцировать, не нагнетать ситуации, а провести завтрашний день в рамках закона, и конечно что в субботу, когда наступит день тишины, просто работать согласно украинскому законодательству. (...) У нас есть достаточно сил, чтобы защитить право голоса", - отметил Стойко.

Также отмечается, что правоохранители усиливают охрану штабов кандидатов и органов избиркома, чтобы защитить их от «титушек».

"К сожалению идет подвоз тех людей, которые для избирательной кампании представляют угрозу и опасность. Это те люди, которых мы называем титушками, но я говорю, что мы сегодня способны защитить право голоса", - подчеркнул советник Министра.

Ранее УНИАН сообщал, что на выборах в 205-м округе в Чернигове власть испытывает схемы злоупотреблений, которые будут применяться на местных выборах в октябре, считает кандидат в народные депутаты, председатель Политсовета «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Геннадий Корбан.