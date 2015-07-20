На заседании СНБО Порошенко заявил о предоставлении Москалю карт-бланша на Закарпатье

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, глава государства Петр Порошенко подчеркнул на заседании СНБО: «необходимо принять безотлагательные меры по предотвращению и нейтрализации угроз в сфере государственной безопасности в условиях активизации внешнего вмешательства со стороны агрессора, со стороны России во внутренние дела Украины, реализации ею сценариев, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации с использованием уголовных, этнонациональных и социально-экономических факторов».

Президент отметил активизацию этих действий за последние две недели.

Порошенко подчеркнул, что факт вооруженного столкновения, произошедшего на территории Мукачевского района Закарпатской области, свидетельствует о необходимости кадрового обновления и усиления государственных администраций, территориальных органов МВД, Государственной пограничной службы, Государственной фискальной службы и Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

«Соответствующие кадровые решения уже были, выводы сделаны. И это только начало», – сказал Порошенко.

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Президент подчеркнул, что от нового председателя Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля ожидает дальнейших предложений по наведению порядка в регионе.

«У Геннадия Москаля – полный карт-бланш и прямая связь со мной днем и ночью», – подчеркнул глава государства.

По словам Порошенко, «первые результаты и первые шаги главы ОГА свидетельствуют о том, что наведение порядка и преодоление клановости, отстранение от корыта контрабанды традиционных кланов, которые существовали на Закарпатье, начинает наконец происходить».