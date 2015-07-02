Рада сегодня рассмотрит во втором чтении законопроект о местных выборах (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, повесткой дня работы парламента также предусмотрено рассмотрение кадровых вопросов.

Во втором чтении сегодня также будет рассматриваться ряд законопроектов, в частности, о Счетной палате, изменения в закон о прокуратуре.

Ким того, во втором чтении будут рассматриваться законопроекты, касающиеся органов внутренних дел, Национальной полиции, Муниципальной стражи и Государственного бюро расследований.

Среди прочего, будет рассмотрен также ряд вопросов экономического направления и законопроект об обеспечении прозрачности медиасобственности.

Как сообщал УНИАН, ранее координатор парламентской коалиции Олег Ляшко заявил, что сегодня Верховная Рада рассмотрит вопрос о назначении Василия Грицака председателем СБУ и об освобождении Игоря Шевченко от должности министра экологии и природных ресурсов Украины.