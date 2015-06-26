Первичной единицей административно-территориального устройства Украины станет община

Об этом говорится в предложениях рабочей группы Конституционной комиссии к законопроекту (по состоянию на 26 июня).

Название раздела IX «Территориальное устройство Украины» предлагается изменить на «Административно-территориальное устройство Украины». В статье 132 раздела устанавливаются принципы, на которых базируется административно-территориальное устройство.

В статье 133 устанавливается, что систему административно-территориального устройства составляют административно-территориальные единицы: общины, районы, регионы. В действующей редакции Конституции определено, что эту систему составляют Автономная Республика Крым, области, районы, города, районы в городах, поселки и села.

Согласно предложенным изменениям, убирается положение о том, какие области входят в состав Украины, а также Крым, города Киев и Севастополь.

Предлагается установить, что территория Украины поделена на общины. Община является первичной единицей в системе административно-территориального устройства Украины. Несколько общин составляют район.

Читайте такжеПроект изменений Конституции: общины образует Рада, Президент приостанавливает полномочия их глав

Кроме того, определяется, что Автономная Республика Крым и области являются регионами Украины.

Особенности Киева, Севастополя в системе административно-территориального устройства Украины определяются отдельными законами.

Кроме того, согласно предложениям к статье, порядок образования, ликвидации, установления и изменения границ, наименования и переименования общин, районов, областей, а также порядок образования, наименования и переименования и отнесения поселений к соответствующей категории поселений определяются законами.

Изменение границ, наименование и переименование общин и поселений осуществляется с учетом мнения их жителей в порядке, определенном законом.

Из статьи также убирается положение о том, что города Киев и Севастополь имеют специальный статус, который определяется законами Украины.

В статье 140 Конституции предлагается, в частности, установить, что территориальная община осуществляет местное самоуправление как непосредственно, так и через органы местного самоуправления, путем самостоятельного регулирования общественных дел местного значения и управления ими в пределах Конституции и законов Украины.

Территориальную общину составляют жители поселения или поселений, из которого или которых создана община.

Кроме того, территориальная община осуществляет местное самоуправление непосредственно путем местных референдумов и в других формах, определенных законом.

Органами местного самоуправления общины является совет общины как представительный орган и исполнительные органы местного самоуправления общины, которые являются подконтрольными и подотчетными совету общины.

Читайте такжеИзменения в Конституцию лишат прокуратуру надзорной функции в сфере соблюдения прав и свобод

Председатель общины председательствует на заседаниях совета общины, возглавляет исполнительный орган местного самоуправления общины.

Кроме того, предлагается установить, что районный, областной совет, их исполнительные комитеты являются органами местного самоуправления, которые соответственно представляют и реализуют совместные интересы территориальных общин района, области.

Статус глав общин, депутатов советов общин, районов, областей, порядок создания, реорганизации и ликвидации исполнительных органов местного самоуправления общины, исполнительных комитетов районных, областных советов, объем их полномочий определяются законом.

Из статьи убирается положение о том, что вопросы организации управления районами в городах относятся к компетенции городских советов.

Вместе с тем, предлагается установить, что совет общины содействует деятельности созданных в соответствии с законом и статусом территориальной общины, органов самоорганизации населения и с этой целью может наделять их финансами и имуществом.

Также определяется, что государство обеспечивает соизмеримость финансовых ресурсов и объема полномочий органов местного самоуправления, определенных Конституцией и законами Украины.

Государство также компенсирует расходы органов местного самоуправления, вызванных решениями органов госвласти.

Территориальная община непосредственно или через органы местного самоуправления общины, в соответствии с законом, в частности управляет имуществом, находящимся в коммунальной собственности; утверждает бюджет соответствующей общины и контролирует его выполнение; утверждает программы социально-экономического и культурного развития и контролирует их выполнение; устанавливает местные налоги и сборы.

Областной районный совет, в частности, утверждает областной, районный бюджет для выполнения совместных проектов, в том числе за счет средств, привлеченных на договорных началах из местных бюджетов, и контролирует его исполнение; утверждает региональную программу социально-экономического и культурного развития области и контролирует ее выполнение.

Разграничение полномочий между органами местного самоуправления общин, районов, областей определяется законом на основе принципа субсидиарности.